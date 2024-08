F1 Alpine annuncia Oliver Oakes come nuovo team principal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha presentatoa partire dal GP Olanda che commenteremo in quel di Zandvoort a fine agosto. Il 36enne britannico si appresta per una nuova sfida al posto di Bruno Famin, recentemente sollevato dall’incarico per dei nuovi ruoli all’intero del marchio francese. Il nativo di Norwich, fortemente voluto dalexecutive advisor Flavio Briatore, è il più giovanedella massima formula. L’inglese debutta nel Mondiale F1 dopo aver fondato nel 2015 insieme a David Hayle la compagine Hitech GP, nota compagine che gareggia in FIA F2, FIA Formula 3 ed in altre categorie minori riservate alle monoposto.ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per l’opportunità di provare a riportare il BWTF1alla competitività.