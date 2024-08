Castione della Presolana sospeso il consiglio comunale | arriva il commissario Iole Galasso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024). Il Prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, a seguito delle dimissioni rassegnate nei mesi scorsi da due consiglieri- non surrogati- e nella giornata odierna dal sindaco e da altri sei consiglieri comunali, ha disposto la sospensione deldiper impossibilità di funzionamento dell’organo consiliare ed ha nominatoprefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento delda parte del PresidenteRepubblica, il Viceprefettocon i poteri di sindaco, giunta e