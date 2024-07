Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) BAAR, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Strgenes Greer, azienda leader mondiale nel settore sanitario, specializzata neldeglirgeni, ha annunciato oggi che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense hato®Polvere dirgeni di(Arachis hypogaea)-dnfp, per ildei bambini (età 1-3 anni) con diagnosi confermata dirgia. Questazione amplia quella data dalla FDA nel gennaio 2020 per i pazienti di età compresa tra i 4 e i 17 anni.® è ad oggi il primo e unicoimmunoterapico(OIT)to per attenuare le reazionirgiche, compresa l’anafilassi, che possono verificarsi in caso di esposizione accidentale all’arachide. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.