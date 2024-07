Rabiot saluta la Juventus | le dolci parole nell’addio social

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo 5 stagioni passate alla, Adrienlascia ufficialmente i bianconeri a parametro zero. Il calciatore francese e la società piemontese non hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto scaduto a inizio luglio. Attualmenteè libero di trovare una nuova squadra a parametro zero. “Dopo cinque stagioni alla, cinque anni a Torino, vogliorvi e ringraziarvi. Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi! Grazie di tutto, arrivederci e buona fortuna“, sono ledi saluto affidate aidal centrocampista francese. L'articolola: leCalcioWeb.