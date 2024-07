Patrizio Rispo di Un Posto al Sole fiuta la pensione | Rosa sarà titolare della portineria Raffaele starà in giardino con il cognato Renato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A festeggiare il traguardo delle 6.500 puntate di “Unal”, uno dei personaggi storicisoap opera più longeva (in onda da 28 anni su Rai3)tv italiana,che interpreta il portiere di Palazzo Palladini a Posillipo. Considerato da tutta la troupe il “legale rappresentante”: “È come se mi avessero nominato il ministro degli Esteri di Unal, che sono orgoglioso di rappresentare ovunque me lo chiedano di fare. È un lavoro parallelo”. “L’impegno sociale è il nostro vanto: – ha detto a Il CorriereSera – raccontare il vissuto quotidiano di questa città, con tutti i suoi temi è la chiave del nostro lavoro. Siamo felici di portare nelle case i problemi di tutti e di esserne di fatto dei testimonial. Siamo di esempio e di sprone e nelle campagne sociali, sempre in prima fila”.