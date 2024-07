Olimpiadi a Parigi nessun record del mondo nel nuoto a causa delle piscine poco profonde

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il motto olimpico è Citius, Altius, Fortius. Ovvero Più alto, più veloce, più forte. Ciò non vale per la maggior parte dei nuotatori a. Infatti sempre che “qualcosa impedisce ai migliori nuotatori deldi nuotare più velocemente di quanto non facciano di solito in queste”. A scriverlo questa mattina quasi tutti i quotidiani europei. Ma anche The Athletic ne parla e sottolinea come a cinque giorni dall’iniziogare in piscina “non è stato stabilito un solomondiale nella piscina costruita in una struttura temporanea costruita all’interno di quella che di solito è una sala da rugby e concerti“. La poca profonditàalledipenalizza gli atleti Il problema è la profondità della piscina. “Sono solitamente3 metri.