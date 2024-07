L’Italia non frena la crescita sale ancora e meglio di Francia e Germania

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dati e numeri che fanno presagire situazioni importanti, anche perché il Pil del Belpaese cresce di un ulteriore 0,2% rispetto ai tedeschi Una marcia inarrestabile e continua. Anzi senza sosta, si direbbe.sembra stia diventando la locomotiva d’Europa, almeno se si mettono a paragone nazioni come la, soprattutto, ma anche e in parte la. Il governo Meloni sta ottenendo risultati importanti sullae non si arresta come è successo in(Ansa Foto) Cityrumors.itUn’economia che continua a marciare in modo incredibile, nonostante nel secondo trimestre l’andamento è stato leggermente più lento almeno rispetto al primo, ma il Pil di + 0,2% spinge i dati verso l’altro andando a ritoccare di un punto l’accelerata che c’era stata nei tre mesi precedenti.