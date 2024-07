Compra un Suv da 65mila euro ma paga solo 65 euro | un imprenditore scopre l’ignobile truffa e scatta la denuncia Ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È possibile acquistare un’auto daspendendone65? No, chiaramente. Ma un uomo, residente nel milanese, ci ha comunque provato. E ci era riuscito, se non che la sua ‘impeccabile’è stata rovinosamente scoperta in meno di 24 ore. L’uomo, infatti, aveva finalizzato l’acquisto di una BMW X5 da undi Riva del Garda, consegnandogli un assegno circolare dall’importo di. Nulla di strano, ma poi il venditore è andato in banca a riscuotere l’assegno. Lì, l’amara scoperta: sebbene valido, l’assegno è stato bloccato dall’istituto di credito perché contraffatto. Stando alle autorità, iltore aveva aperto un conto corrente versando 70in contanti. Poi, ha richiesto l’assegno circolare da 65, aggiungendo poi a mano gli zero mancanti per l’acquisto della vettura. Unaapparentemente perfetta, secondo il finto acquirente.