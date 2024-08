Autonomia differenziata le opposizioni esultano | raggiunto il traguardo delle 500 mila firme per il referendum abrogativo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non hanno voluto aspettare l’ufficialità del dato. I leader del centrosinistra hanno fatto partire la batteria di dichiarazioni per rivendicare il risultato: 500, la soglia necessaria per chiedere l’indizione del. La legge contro cui si oppongono è quella dell’. Sommando le sottoscrizioni raccolte online – oltre 350– a quelle dei banchetti fisici – più di 150– si supera il quorum necessario per la Corte di Cassazione. Il numero sembrerebbe destinato a crescere nell’ordinedecine di migliaia già prima del weekend: l’obiettivo, nemmeno troppo taciuto, è quello di chiudere la campagna referendaria con almeno un milione di. Schlein: «Una legge sbagliata e pericolosa» Intanto è già festa tra i capi dell’opposizione.