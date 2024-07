Vita slow e stile quiet Ecco cosa ci insegna Arket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Provate per una mattina a percorrere il traffico milanese, quello frettoloso delle 9, di chi entra negli uffici del centro, zona Cordusio ad esempio, e poi rifugiatevi per un attimo daper una pausa. Sono due mondi che distano poche centinaia di metri, due mondi opposti: il lifestylee l’operatività milanese che trovano il miglior compromesso in un nuovo indirizzo al civico 2 di piazza Cordusio., marchio svedese, abita l’Edificio Medelan in Piazza Cordusio, inaugurato nel 1902 in cui finora si trovava la sede della banca Credito Italiano. La grande banca ha lasciato lo spazio di 1000 metri quadrati ad un luogo accogliente ed essenziale: la parolain svedese significa “foglio di carta” indica appunto unoessenziale nato per durare.