Parigi 2024 luomo blu’ della cerimonia | Tutti nudi e niente guerre

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – “Se fossimo rimasti, ci sarebbero state? La risposta è no, probabilmente, perché non puoi nascondere un’arma se sei nudo”. E’ la riflessione dell”uomod’apertura delle Olimpiadi di. Philippe Katerine, performer francese, nello show ha interpretato Dioniso e ha intonato il brano Nue (Nudo), che – alla Cnn – definisce un messaggio di pace. Il segmento, interpretato da molti come una parodia dell’Ultima Cena, è stato criticato in maniera ampia. “Quando un uomo è nudo, si ha un’idea che sia innocuo. L’idea originaria delle Olimpiadi in Grecia prevedeva che gli atleti fossero” e che quindi “non potessero portare armi in quelle condizioni. Per questo ho cantato questa canzone”. Ogni altra interpretazione dello show, dice alla Cnn, “è un malinteso.