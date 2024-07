Orsa uccisaanimalisti contro Provincia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 12.30 Mentre laspiega l'abbattimento di Kj1 in quanto "esemplare pericoloso", l'Enpa annuncia che segnalerà l'Ente alla Ue, per aver ucciso l'"senza aver messo in campo misure di prevenzione o alternative". L'associazione Aidaa comunica di avere sporto denuncia a Trentoil presidente Fugatti, per il reato di uccisione crudele e inutile di animale. La Lav parla di "follia ursicida" di Fugatti e di "vendetta per scaricare responsabilità e incapacità".