All night long | cinque profumi avvolgenti per le sere d’estate

(Di martedì 30 luglio 2024) A volte anche i beauty brand vanno in controtendenza: nei mesi più caldi siamo sempre stati abituati a scoprirne le firme olfattive più fresche e leggere; ora, però, qualcosa è cambiato e per la P/E 2024 sempre più marchi hanno lanciato dei veri e propriintensi donna. Scie per le lunghee notti d’estate Dimenticatevi, dunque, le acque corpo senz’alcol, le eau fraîche e anche le eau de toilette. Le alte temperature valorizzano al meglio iintensi che lasciano la scia: dunque eau de parfum ed estratti. Le prime sono caratterizzate da una concentrazione di essenza in alcol che si aggira attorno al 12-18 per cento e da un cuore che è il protagonista del jus.