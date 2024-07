Addio a Tiziano Bellelli Psichiatra e Intellettuale che Ha Rivoluzionato la Cultura Teatina

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Chieti - È scomparso ieri mattina all'età di 88 anni, noto, neuroinfantile edi spicco della, conosciuto per il suo pensiero libero e la sua capacità di rompere gli schemi convenzionali, lascia un'eredità di coerenza e integrità morale. I funerali si terranno domani, 31 luglio, alle ore 10:30 nella chiesa di Sant'Antonio a Chieti. UnCattolico di Sinistraera una figura unica nel panoramale italiano.cattolico e di sinistra,credeva fermamente nella possibilità di essere rivoluzionari parlando a bassa voce, unendo fede e progressismo in un'epoca di forti contrasti ideologici. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per la giustizia sociale e la democrazia.