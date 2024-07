Volevo le ‘beach waves’ ma sembro… Avete presente i cani maltesi? | Aurora Ramazzotti replica il trend TikTok ma il risultato è un disastro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un tentativo riuscito male, quello di, alle prese con una tecnica di parrucchieria di tendenza su. Dopo aver finito le sue vacanze in Sicilia, infatti, l’influencer ha spiegato nelle sue storie Instagram perché è andata a dormire con una strana acconciatura. L’obiettivo? Uno splendido effetto mosso, come fossero delle onde naturali. Ma l’esperimento sembra proprio essere fallito. Così come tantissime altre ragazze, anchesi è data ai tutorial di. In questo caso, l’influencer ha volutore le “beach waves”: due treccine laterali avvolte in un nastro e legate al centro della testa. Dopo una notte in queste condizioni, però, lanon si sarebbe aspettata undel genere.