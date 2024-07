Scarsità idrica arriva la cura del governo Meloni Gli interventi urgenti del commissario

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sin dal suo insediamento, ilha affrontato lo storico problema dellasul territorio nazionale, nominando unstraordinario l’adozione diconnessi al fenomeno. Intervenuto presso la commissione Ambiente della Camera, il, Nicola Dell’Acqua, ha delineato i principalinecessari per affrontare la grave situazione did’acqua. Che le regioni del sud Italia e le isole stanno affrontando, a fronte delle abbondanti precipitazioni registrate al nord. Nel suo rapporto, ha messo in luce le principali azioni intraprese, i risultati ottenuti, e ulteriori proposte da presentare alle autorità competenti. Uno dei punti resta quello della gestione critica degli invasi e delle infrastrutture per l’approvvigionamento idrico primario.