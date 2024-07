Rivelazioni shock sulla morte della Regina Elisabetta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) La recente biografia di Kate Middleton ha portato alla luce dettagli inediti e sorprendentifamiglia reale britannica, in particolareII. Ecco a cosa sarebbe stato legato il suo improvviso decesso. Laè deceduta a 96 anni, nel 2022. A due anni dalla sua scomparsa e l’ascesa al trono di re Carlo, una nuova biografia reale rivelerebbe le reali motivazionisua. Secondo quanto rivelato nel libro, lasoffriva di un tumore al midollo osseo, una condizione debilitante che ha gravemente compromesso la sua salute negli ultimi anni di vita., foto Ansa – VelvetMagLa notizia è emersa dalla biografia intitolata Catherine, the Princess of Wales, che sarà pubblicata il 1° agosto. Nel libro, vengono descritti gli ultimi mesi di vita, rivelando che era affetta da un mieloma.