Nelle provette non c' era più il Dna di Bossetti | caso Yara il pm Ruggeri si difende

(Di lunedì 29 luglio 2024) La serie Netflix sul delitto diGambirasio, per il quale è stato condannato all'ergastolo Massimo, ha gettato ombre sulle indagini. Ora nel mirino del Consiglio superiore della magistratura è finita il pm di Bergamo Letizia, indagata per presunto depistaggio a seguito della decisione di spostare 54 campioni biologici, con tracce miste di vittima e assassino, dal frigorifero dell'ospedale San Raffaele di Milano all'ufficio Corpi di reato del Tribunale di Bergamo. "In quelle 54non c'è più niente, non c'è più nulla che possa essere analizzato, perché il Dna diche è stato utilizzato è stato tutto consumato nella fase delle indagini preliminari". La voce di Letizia, la magistrata che ha dato un volto all'assassino diGambirasio, risuona a Venezia fin dal marzo del 2021.