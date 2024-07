Istituto Friedman | Chiediamo al Parlamento il riconoscimento di Edmundo González come Presidente Eletto del Venezuela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "L', in seguito ai recenti avvenimenti in, esprime profonda preoccupazione per le elezioni fraudolente di domenica 28 luglio 2024, che secondo i dati ufficiali hanno confermato Nicolás Maduro. È infatti evidente che queste elezioni non riflettono la volontà del popolono e rappresentano un chiaro esempio di ennesima usurpazione del potere da parte del dittatore comunista. La campagnarale inè iniziata con l'impedimento delle candidature dei leader d'opposizione, è proseguita con le limitazioni dell'esercizio dei diritti civili e democratici, per finire con il divieto d'ingresso nel Paese di osservatori indipendenti e con l'organizzazione dei broglirali, realizzati nonostante la grande mobilitazione del popolo.