Il premio al made in Italy Artigiani maestri d’opera

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una grande festa per duepensionati premiati, e anche per tutta l’Anap, nell’ambito della tradizionale rassegna conviviale estiva. Alla casa nel Parco, a levante di Cesenatico, in un piacevole contesto bucolico, si è tenuta la cerimonia del conferimento del titolo di Maestroe di esperienza a Ivano Scarpellini, presidente Anap cesenate, imprenditore mercatese della azienda familiare di falegnameria ‘Scarpellini Corrado e figli’, fondata dal padre. L’altro artigiano premiato è stato Pierpaolo Bertozzi, di Gambettola, cavaliere del lavoro socio della stamperia a mano delle tele di canapa Bertozzi , fondata dal padre nel 1920 e giunta alla terza generazione.