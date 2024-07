Cultura in lutto la famosa scrittrice muore dopo una lunga malattia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il mondo dellae dell’editoria piange la scomparsa di un’artista dal grande intelletto. È morta sabato 27 luglio, come annunciato il giornodal suo editore, Faber Books. Aveva 93 anni ed era malata da tempo. “Era una delle più grandi scrittrici della nostra epoca”, si legge nel comunicato di Faber. Leggi anche:nella musica: “Addio a una voce indimenticabile” Leggi anche: Momento drammatico alle olimpiadi, la campionessa in lacrime: cos’è successo (VIDEO) LaunaEdna O’Brien, una delle voci più influenti e rispettate della letteratura irlandese, se n’è andata sabato all’età di 93 anniuna, ma non sono stati dati altri dettagli.