Bimbo investito dal trattore in provincia di Ferrara | si attende la perizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) A poco più di un mese dalla tragedia del piccolo Alessandro Bruttomesso, il bambino di 7 anni morto schiacciato dalguidato dal padre in un’azienda agricola di Porotto, dal Bolognese giunge notizia di un’identica tragedia. Siamo a Monte San Giovanni, in collina. Eduardo Fantuzzi, 12 anni, era nel campo insieme al padre il quale, durante una manovra con un piccoloagricolo, lo hain retromarcia. Inutile la corsa in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Edoardo, così si chiamava il piccolo, è morto a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente. Una dinamica, si diceva, per molti aspetti simile a quella del terribile incidente avvenuto a inizio giugno nel Ferrarese. Sull’accaduto sono ancora in corso indagini finalizzate a chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.