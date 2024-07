Successo per la Young Academy Il gran finale della Yuasa Battery

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Tutto pronto per ilalla Beach VolleyM&G Scuola Pallavolo che da un mese sta caratterizzando i pomeriggi di oltre 210 ragazzi dai sei ai diciotto anni in un clima didissimo divertimento. Ilcon tanto di torneo è in programma tra oggi e domani per una manifestazione giunta alla sua diciassettesima edizione, organizzata dalla M&G in collaborazione con numerose altre società del territorio presso lo stabilimento balneare Doppio Zero a Lido di Fermo. Indubbiamente i numeri parlano di una stagione da record con quota 210 iscritti mai raggiunta nelle edizioni precedenti, viaggiando alle sulla sciapromozione in SuperlegaGrottazzolina che tanto entusiasmo sta portando nel Fermano e non solo.