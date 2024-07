Mercato Roma | Soulé atterrato a Fiumicino domani le visite mediche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024)28 luglio 2024 - Laha appena chiuso l'ingaggio di Samuel Dahl, ma non sembra ancora disposta a mettere un freno alle proprie ambizioni di. Nelle ultime ore infatti i giallorossi avrebbero chiuso anche la trattativa per portare nella Capitale Matiasdalla Juventus. Il giocatore è infattiin questi minuti ae per lui sono in programma nella giornata dilepropedeutiche alla firma del contratto che lo legherà al club allenato da Daniele De Rossi. I tifosi si sono presentati in circa 300 al gate dell'aeroporto della Capitale in attesa del giocatore, intonando cori nei suoi confronti. Un entusiasmo raro per un giocatore dal talento cristallino, che andrà a completare le rotazioni sulla fascia sinistra, andando finalmente ad aggiungere a Dybala un compagno con cui possa parlare la stessa lingua, calcisticamente parlando.