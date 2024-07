Olimpiadi Parigi 2024 Day 1 Diretta Gare Sabato 27 Luglio Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Fin dal primo effettivo giorno di eventi (tv), l'Italia vanta ambizioni importanti, fin dal mattino. La coppia formata da Barbara Gambaro e Danilo Dennis Sollazzo sogna in grande nella carabina 10 metri a squadre miste. Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini ambiscono a una medaglia nelle rispettive cronometro, così come le tre spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio nella prove individuale di scherma. Soddisfazioni potrebbero arrivare anche dalla vasca de La Défense Arena, impianto in cui si disputano gli eventi del nuoto. Nicolò Martinenghi punta alla finale dei 100 rana (a Tokyo 2020 fu bronzo), mentre le due staffette 4x100 stile libero vanno a caccia di risultati di prestigio, al netto di una concorrenza stellare.