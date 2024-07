Cangiano FdI | Via Appia è Patrimonio Mondiale dell’Unesco grande opportunità per Caserta e Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 luglio 2024). «Un altro importantissimo riconoscimento arriva per la nostra Regione, per la nostra Provincia e per la ricchezza delartistico e culturale che ci caratterizza. Oggi è infatti arrivata l’ufficialità: la Via‘Regina Viarum’ è stata riconosciuta. La decisione è stata ratificata nel corso della 46esima sessione del Comitato dele vede nella Viail sessantesimo sito italiano che può ufficialmente fregiarsi di un riconoscimento così importante. Merito del Ministro Sangiuliano che, insieme alle 4 Regioni attraversate dalla Regina Viarum, ha fortemente voluto candidarla. Ed oggi la storia ci dice che, ancora una volta, il Ministro Sangiuliano ci ha visto giusto. La Via, che collega Roma a Brindisi, attraversa Lazio,, Basilicata e Puglia.