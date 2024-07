Impianti sportivi comunali | campagna d’estate Lavori in corso all’interno ma la piscina è aperta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il Comune di Greve in Chianti investe sui benefici economici e ambientali del miglioramento dell’efficienza energetica, misura adottata per la riqualificazione di immobili e spazi pubblici. Come nel caso dellacomunale di via Colognole che da qualche giorno ha aperto e reso accessibile la parte esterna dell’immobile, mentre sono in fase di esecuzione le operazioni di completamento dell’interventodella struttura comunale. "L’opera - sottolinea il sindaco Paolo Sottani - è consistita nel rifacimento del tetto che ha visto una spesa complessiva di un milione di euro di cui una parte finanziata con risorse regionali. L’obiettivo è quello di rendere l’impianto più sostenibile e green".