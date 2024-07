Il culto messianico della fanbase di Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) «Non è fortuna, ma la protezione di Dio. La sua mano ha salvatoquella sera. È stata la mano di Dio», è il commento del Rev. Nathaniel Thomas, delegatoConvenzione Nazionale Repubblicana e pastore del distretto di Washington, DC alla Convention di Milwaukee, riportato nell’articolo del New York Times di Michael C. Bender. La distanza che separa Maradona dal candidato presidente non potrebbe essere più grande, e certamente il Rev. Thomas non conoscerà il gol miracoloso segnato di mano dall’argentino nel Mondiale del 1986 contro l’Inghilterra, eppure l’aura che circonda i due non sembra distinguersi troppo se non i per i capelli, quello di certo non ce l’hanno in comune. «Un miracolo. Si è salvato per miracolo. L’attentato spingerà molte più persone a unirsi a questa lotta», ha detto Tyler Bowyer, delegatoConvention nazionale repubblicana dell’Arizona.