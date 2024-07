?Gender health gap anche in medicina c’è disparità | sprecati 1 000 miliardi l’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Almeno inladi genere non esisterà, giusto? No, non è così. Si chiamagap ed è lanella ricerca e nei trattamenti delle patologie sui corpi maschili e femminili. Il divario è particolarmente evidente sul numero delle diagnosi tardive e dei trattamenti inadeguati per le malattie che colpiscono i corpi femminili. Gap medico tra sottorappresentazione e bias di genere È una triste realtà: le donne sono sottorappresentate negli studi clinici. Per molto tempo si credeva che il corpo maschile e il corpo femminile fossero simili e che le malattie si presentassero allo stesso modo, tra sintomi e trattamenti. Quando si presentavano delle difficoltà nei trattamenti sui corpi femminili rispetto allo standard (che è il corpo maschile) si riteneva che fossero le fluttuazioni ormonali a confondere i risultati.