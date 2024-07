Napoli idea Kulusevski per rinforzare l’attacco Sportmediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) Antonio Conte cerca un rinforzo in attacco per il, che potrebbe essere rappresentato da, giocatore che ha già allenato al Tottenham. Lo riporta. L’ala svedese ha un contratto con gli Spurs fino all’estate 2028. Il suo valore attuale, secondo i dati di Transfertmarket, è di 55 milioni. Nell’ultima stagione 8 gol e 3 assist in 39 presenze complessive con il Tottenham, di cui 36 in Premier League. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, in Italia lo abbiamo visto con le maglie di Parma e Juventus. Per Conte e ilpotrebbe essere un gran colpo e il suo ritorno nella penisola sarebbe gradito al tecnico.passò dalla Juventus al Tottenham per 30 milioni Dopo un periodo in prestito, a giugno 2023 il club inglese acquistò definitivamente il calciatore.