Golf Ryder Cup 2025 | Webb Simpson primo vicecapitano del Team Usa

(Di martedì 23 luglio 2024)è ilscelto da Keegan Bradley per affiancarlo alla guida delUsa in occasione dellaCup. La sfida biennale tra Europa e Stati Uniti, dopo lo spettacolo di Roma 2023, si terrà a Bethpage (New York) dal 26 al 28 settembre dell’anno prossimo. Prossimo a compiere 39 anni,è originario del North Carolina e nel suo palmares vanta soprattuto lo US Open 2012 e un totale di 7 titoli in carriera sul Pga Tour. Da giocatore ha disputato per tre volte laCup, giocando le edizioni 2012, 2014 e 2018 vincendo anche tre edizioni della Presidents Cup nel 2011, 2013 e 2019. “Sono onorato di essere stato scelto da Bradley per un incarico così importante, sono certo che sarà un leader e un capitano straordinario. Non potrei essere più emozionato di così”, queste le parole di