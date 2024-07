Dagli ombrelloni agli aerei e i traghetti fino ai pernottamenti in hotel e B&b | tutti gli aumenti per gli italiani in vacanza questa estate I dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Dai prezzi di ombrellone e lettini,deiine B&b, ai costi degli spostamenti (in aereo, auto o traghetto) ma anche del panino in autogrill: il caro vacanze non risparmia nessuno. Ancora troppi gliche non possono permettersi un viaggio, mentre chi riesce a partire deve fare i conti con i costanti. Secondo iresi noti da Federalberghi, sono 36 milioni gliche trascorreranno un periodo difuori casa. Un numero in crescita rispetto allo scorso anno quando gliin viaggio erano stati 34,7 milioni. Aumenta così anche il giro d’affari che viene previsto in 40,6 miliardi di euro (contro i 33,8 miliardi del 2023). Un incremento di ben 6,8 miliardi di euro, a fronte di poco più di un milione di vacanzieri in più tra giungo e settembre.