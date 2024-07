Caligara Qui perché ho obiettivi importanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Racconta di un "impatto molto positivo con il gruppo", agevolato magari dal fatto che "con mister Grosso avevo già lavorato, anche se rispetto ad allora sia io che lui siamo cambiati". E aggiunge di essere favorevolmente colpito "dall’organizzazione che ho trovato, e che mette noi giocatori in condizione di lavorare al meglio". Prime parole da neroverde per Maurizio, centrocampista classe 2000 che ad oggi è l’unico nuovo acquisto del Sassuolo 2024/25, e ieri è stato presentato dai media ufficiali neroverdi. "Sono un centrocampista cui piace inserirsi cercando il gol, per me si tratta di mettermi a disposizione e fare il massimo da subito.