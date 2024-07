Il navigatore che aiuta l’ambiente Leone fa il giro delle coste d’Italia per liberare il mare dalla plastica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Prato, 22 luglio 2024 – Ultime tappe a colpi di remo fra ildella Toscana e della Liguria perOrtega, 27enne pratese, che sta per concludere il "in canoa". Tre mesi per circumnavigare in kayak leda Venezia a Genova e sensibilizzare sull’importanza delpulito, libero dae spazzatura attraverso il progetto "Wind of change" e i volontari di Plastic Free. La scorsa settimanaè arrivato a Vada e alla Mazzanta è stato festeggiato da parenti e amici perché qui è cresciuto, nella casa aldei nonni. E il nonno Sergio, in particolare, gli ha trasmesso la passione per il. Poi tappa a Tonfano, Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore e ieri a Marina di Massa per un pomeriggio di raccolta rifiuti e incontro con i villeggianti e i giovani.