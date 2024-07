Dilettanti Eccellenza La Virtus si mette già al lavoro A Castelfranco ben 17 volti nuovi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con 17e 4 ragazzi promossi dalla Juniores a comporre il gruppo attuale scatta oggi al campo ’Ferrarini’ la nuova avventura della, prima squadra modenese dia rirsi al. Una stagione di ripartenza totale per i biancogialli del presidente Diego Di Cosmo, visto che non è rimasto nessuno della squadra che ha chiuso al 5° posto l’ultimo campionato e che la rosa è nel segno dei giovani, coi soli Grandi Marchesini (’99) e Ferri (’94, per lui 11 reti allo Smile) che non sono ’millennials’. In panchina c’è il 42enne Stefano Azzani, che dopo le stagioni fra i giovani (vittorie con le Juniores di Valsa e Castelvetro fra le altre) torna fra i grandi (era stato all’Atletic Vignola) e sarà affiancato dai collaboratori Francesco Puleo ed Enrico Misley e dai preparatori Mario Ricciardi (portieri) e Claudio Lasagni (atletico).