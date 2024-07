Coppa Italia anticipato l’orario di inizio di Benevento-Taranto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Pro ha comunicato una modifica neldidella gara, match valido come primo turno didi serie C, inizialmente in programma (11 agosto) alle 21 al "Ciro Vigorito". Il fischio d'è statoalle 20. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari è prevista la disputa dei supplementari e degli eventuali calci di rigore. La squadra che passerà il primo turno affronterà il 18 agosto la vincente di Potenza-Cerignola.