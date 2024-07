Caduta fatale per un’escursionista La donna era in gita in Valtellina Precipitata sotto gli occhi del marito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Marianna Vazzana La passeggiata su un sentiero di montagna. Laimprovvisa da un ponte di cemento e il volo di 20 metri fino al torrentestante. Non ha avuto scampo Anna Gianpaola Berneri, settantunenne milanese: è morta sul colpo. Così lad’estate insieme alin Val Tartano, nel parco delle Orobie Valtellinesi in provincia di Sondrio, si è trasformata in tragedia sabato mattina poco dopo le 11. Stando a quanto emerso finora, la coppia stava percorrendo il sentiero che porta ai laghi di Porcile, nome che non allude a una stalla per maiali ma deriva da “purscil“, che significa purezza, quando laha perso l’equilibrio, è scivolata ed ènel vuoto senza riuscire ad aggrapparsi.