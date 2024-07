Biden si ritira? No sono pronto a fare campagna in Texas e Georgia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nonostante le crescenti pressioni, e le insistenti voci di una sua possibile imminente rinuncia alla corsa alla Casa Bianca, il presidente Usa Joenon appare intenzionato a cedere. E si prepara, una volta concluso l’isolamento per il Covid nella sua casa al mare in Delaware, a tornare aelettorale per le elezioni 2024. Con una puntata innei prossimi giorni. Lo rivela il ben informato portale di politica Axios, che cita fonti vicine al capo della Casa Bianca. A quanto sembra si sta consumando una frattura non da poco all’interno dello schieramento avverso a Donald Trump e ai repubblicani. Ai democratici che insistono per il passo indietro,manda a dire che non vede l’ora di dimostrare che si sbagliano.