Aerei cargo per trasportare fast fashion ed emissioni record | basta moda irresponsabile!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) di Deborah Lucchetti, Campagna Abiti Puliti Il nostro pianeta è in fiamme ma la maggioranza di coloro che avrebbero il potere di cambiare le cose non lo fanno. Si vive, si lavora, ci si alimenta, si viaggia più o meno come se nulla fosse, di fatto continuando ad alimentare un modello di sviluppo estrattivo basato sull’uso di combustibili fossili. Laovviamente non fa eccezione, anzi rincara la dose con il suo modello di business basato su lavoro povero, prezzi bassi e sovrapproduzione, meglio noto come, ulteriormente aggravato dalla così detta ultra-ben rappresentata da brand digitali come Shein. In poche parole, i modelli sono sfornati quasi giornalmente e venduti a prezzi molto bassi grazie alla collaborazione con noti influencer e all’analisi in tempo reale delle preferenze dei clienti.