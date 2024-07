Accosta il camion prima di morire | lo vedono immobile sul volante e danno l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ferrara, 21 luglio 2024 – Unche rallenta fino a fermarsi, l’autista si accascia sule i fari restano accessi sulla Ferrara-Mare, finché un automobilista si accorge della sagoma di un uomoalla guida e lancia. Nell’abitacolo, ormai senza vita, stroncato da un malore improvviso, c’è Giovanni Fontana, 53 anni, residente a Bagnacavallo nel Ravennate. Appena il tempo di fermare il suo mezzo pesante, poi esala l’ultimo respiro, evitando però di coinvolgere in un incidente altri automobilisti. Inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari accorsi sulla Super. È accaduto l’altra notte, intorno alle 22, sulla Ferrara-Mare: ilista stava procedendo in direzione di Porto Garibaldi. Arrivato all’altezza dell’uscita di via Ravenna si è evidentemente sentito male.