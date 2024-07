Un Posto al Sole la soap di Rai Tre festeggia 6500 puntate

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Unallaitaliana di Rai 3, si prepara are un nuovo importante traguardo. L’appuntamento con i telespettatori fissato per il prossimo venerdì 26 luglio vedrà la messa in onda della puntata numerodella serie TV ambientata a Palazzo Palladini. Upas, puntata speciale: il 26 luglio il° episodio Ne è passato di tempo da quando laopera italiana ha fatto il suo debutto sul terzo canale Rai. Era il 1996 quando la prima serie TV completamente “Made in Italy” fece il suo ingresso sui nostri teleschermi e nei nostri cuori. Da allora Upas ha saputo conquistare sempre più il pubblico italiano, con vicende e personaggi che si sono avvicendati nel corso degli anni, fino a diventare un punto di riferimento per il pubblico italiano. Già da tempo confermatasi come laitaliana più longeva, Upas è pronta a regalarci un nuovo primato.