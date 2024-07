Stefano De Martino alla guida di ‘Affari tuoi’ | Mia raccomandazione vera è pubblico – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – "Onestamente io non conosco nessuno in politica. Sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Quindi non so questa spinta da dove pensano che sia arrivata. Laspinta è che un programma come 'Stasera tutto è possibile', piccolo, su Rai2, ha fatto dei numeri via via sempre più L'articoloDedi: “Mia” –proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.