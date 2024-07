Cosa sappiamo di Zorawar il nuovo carro armato leggero delle forze armate indiane

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ultima novità indiana in campo militare si chiama, unil cui prototipo è stato presentato ai media lo scorso 6 luglio dalledi Nuova Delhi. Al termine di un processo di sviluppo che colpisce per la sua rapidità: leavevano espresso il loro interesse attraverso una pubblica richiesta di informazioni nell’aprile del 2021; poco più di tre anni dopo, un primo modello sperimentale è già stato realizzato grazie allo sforzo congiunto dell’agenzia pubblica indiana Defence Research and Development Organisation (Drdo) e della azienda del settore della difesa Larsen & Toubro. Ed è proprio nello stabilimento di quest’ultima sito nella città di Hajira, nella regione del Gujarat, che loè stato presentato.