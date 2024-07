La sola persona che può raccontare cos' è accaduto | attentato a Trump la rivelazione di Salvo Toscano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un giovane appollaiato sul tetto imbraccia un fucile. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donaldè a soli centotrenta metri da lui. In mezzo, c'è la gente che vuole sentire il discorso. D'improvviso partono i colpi. Uno, due, tre, quattro, cinque. Pare siano stati otto in tutto. Un proiettile colpisce uno spettatore, un altro corre affilato verso la testa del politico, sta per colpirlo. Lui sposta il capo, un piccolissimo movimento. Cade, si rialza col o chiuso e il sangue che gli riempie la guancia. Ha appena vinto contro il più spietato degli avversari: la morte lo ha solo sfiorato. Un secondo.