Confagricoltura Serve una politica europea sostenibile e competitiva

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Con la nuova legislatura“è indispensabile assicurare la coesistenza tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, grazie alla diffusione delle innovazioni tecnologiche. In quest’ottica, vanno perciò riconsiderate alcune decisioni assunte che penalizzano le imprese agricole: dal regolamento sul ripristino della natura alle nuove regole sulle emissioni industriali estese agli allevamenti di suini ed avicoli”. Lo sottolineain occasione dell’Assemblea estiva che si è svolta a Milano.Per la Confederazione “è urgente approvare il regolamento sulle nuove tecniche di ibridazione genetica così come modificare il regolamento sulla deforestazione che, non solo è inapplicabile dal punto di vista amministrativo, ma crea in primis una serie di problematiche agli operatori europei”.“Stiamo vivendo una stagione complessa e difficile.