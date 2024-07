Schiacciato dai pannelli di legno caduti da una gru | morto operaio bresciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Brescia, 16 luglio 2024 - Ancora morte sul lavoro. Undi 48 anni, di origine marocchina e residente a Barbariga, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi a Noriglio, frazione del comune di Rovereto, in Trentino. La dinamica L'uomo sarebbe stato travolto eda un pesante carico diprefabbricati dimentre si trovava al primo piano di un solaio. In quel momento la gru stava scaricando iche hanno travolto l'che èsul colpo. L'inchiesta A ricostruire dinamica, cause ed eventuali responsabilità sarà la Polizia di Stato di Rovereto e l'Unita' operativa prevenzione e sicurezza sul lavoro intervenute sul luogo della tragedia. I sindacati "Anche oggi siamo di fronte all'ennesima strage sul lavoro.