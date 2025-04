Panorama.it - Dai funghi nei container allo zafferano sostenibile: l’Italia rivoluziona l’agricoltura (con la tecnologia)

A una manciata di chilometri da Piazza della Signoria e da Ponte Vecchio, fra i campi che ispirarono Giovanni Boccaccio e Gabriele D’Annunzio, pulsa l’innovazione. È a Scandicci, in una decina diben organizzati, vicini a un laghetto idroponico e a degli orti rialzati. Qui, tra microgreen fresche e fiori edibili, trovano vita insalate naturali da coltura acquaponica enati dai fondi di caffè. Circular Farm – questo il nome dell’azienda – nasce da un’intuizione di Antonio Di Giovanni, laureato in agraria all’Università di Firenze e specializzato in gestione, che ha messo a punto un sistema virtuoso proprio partendo dagli scarti dei bar fiorentini. «Abbiamo battezzato il nostro modello comeEspresso» spiega Di Giovanni accompagnandoci in undove sono disposte ordinatamente cascate di