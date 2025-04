Ilgiorno.it - Preso in Spagna Dajgor Ahmetovic, l’assassino in fuga del diciottenne Jhonny

Leggi su Ilgiorno.it

Arrestato in, l'uomo accusato di aver ucciso a colpi di pistola ilbosniacoSulejmanovic in via Varsavia la notte tra il 25 e il 26 aprile 2024., 28enne, era l'ultimo che mancava all'appello del commando di 6 persone, dopo che nelle scorse settimane era stato bloccato in Francia il complice ventiduenne Vittorio Hadzovic. Tutti erano scappati dopo il raid mortale di un anno fa. A uno a uno, sono stati rintracciati e arrestati,in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano e di un mandato di arresto europeo., accusato di essere l'esecutore materiale, era latitante ad Alcobendas, a 15 chilometri da Madrid, ed è stato individuato domenica pomeriggio durante un controllo. In corso l'iter per la procedura di consegna dell'arrestato agli agenti della Squadra mobile milanese, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo.