Triplicati i giorni di ondate di calore marino

AGI - Il riscaldamento del globo ha triplicato iall'anno in cui gli oceani subisconoestreme disuperficiale, distruggendo così ecosistemi critici come le foreste di alghe e le barriere coralline. È quanto emerge da uno studio guidato dall'Università delle Isole Baleari e pubblicato su PNAS. Ledinon solo sono diventate più frequenti, ma anche più intense: 1 C in più in media, ma molto più calde in alcune zone, hanno affermato gli scienziati. La ricerca è la prima valutazione completa dell'impatto della crisi climatica sulledinegli oceani del mondo e rivela profondi cambiamenti. Gli oceani più caldi assorbono anche meno emissioni di anidride carbonica che stanno facendo aumentare le temperature. "Qui nel Mediterraneo, abbiamodimarine che raggiungono temperature di 5 C superiori", ha affermato la dott.