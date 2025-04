Liberoquotidiano.it - Piccolotti insulta Meloni, Totaro la zittisce: "Ho scoperto una cosa"

Botta e risposta tra Achilledi Fratelli d’Italia ed Elisabetta, parlamentare di Alleanza, Verdi e Sinistra a DiMartedì, il programma di approfondimento politico e d’attualità di La7, condotto da Giovanni Floris.Si discute sull'incontro imminente tra Giorgia, nostro presidente del Consiglio, e Donald Trump, neo-presidente degli Stati Uniti che ha sconvolto il mondo con il lancio dei dazi, poi sospesi, su tutti i mercati del mondo. Laè scettica: “Vedremo come va questo incontro, intanto mi viene da pensare una, che Giorgiadice che è un momento difficile, lo ha ripetuto tantissime volte. ed è strano che lo dica, perché la destra ha vinto in tutto il mondo: ha vinto negli Stati Uniti, governa in Israele, governa in Argentina, governa in India, è fortissima in Europa.